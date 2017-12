NEW YORK – L’attrice Katie Holmes torna su un palco e porta con sé la figlia Suri, che ad appena 11 anni sembra già essere una star di Hollywood. Madre e figlia sono apparse mano sulla mano all’evento di Natale a New York e hanno presentato insieme la cantante Taylor Swift pronta ad esibirsi.

Il sito Quotidiano.net scrive che il futuro da star della piccola Suri, nata dal matrimonio tra l’attrice e Tom Cruise nel 2006, sembra essere già scritto:

“Appena 11 anni e un futuro da star. Katie Holmes si è portata con sé sul palco di un evento di Natale a Madison Square, New York, la figlia Suri, nata nel 2006 dal suo matrimonio con Tom Cruise. Sorridenti e felici mano nella mano, mamma e figlia hanno presentato l’esibizione di Taylor Swift, “una delle nostre cantanti preferite”. Per l’occasione Katie, in formissima in pantaloni skinny e camicetta, si è fatta vedere con un nuovo taglio di capelli. Suri, baby icon nata sotto i flash dei fotografi, ha sfoggiato un look da piccola star di Hollywood: un vestito nero tempestato di stelle, capelli raccolti in due codini e fiocco rosso natalizio”.