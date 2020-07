Katie Price, incidente durante escursione in Turchia. La modella: “Non potrò camminare per sei mesi” (foto Instagram)

La modella inglese Katie Price potrebbe non camminare per sei mesi dopo essersi rotta entrambe le caviglie in un bizzarro incidente.

Katie Price, infatti, si è fatta male durante una escursione in Turchia.

La star ha condiviso una foto dei suoi piedi bendati su Instagram e ha rivelato che dovrà subire un’operazione e che le dovranno installare dei perni nella caviglie.

Venerdì, 30 luglio, con una stories su Instagram la modella ha spiegato che i medici le hanno detto che forse ci vorranno sei mesi prima di tornare a camminare.

“Sì, è vero – le sue parole – mi sono rotta le caviglie e i piedi, mi hanno detto che dovrò essere operata a entrambi i piedi e mi hanno anche detto che non potrò camminare a lungo”.

Poi l’appello:

“Qualcuno sa o qualcuno può mettermi in contatto con chi sa come noleggiare uno scooter per disabili e una sedia a rotelle da usare per quando torno?

Perché non sarò in grado di camminare. I medici hanno confermato che dovrò stare ferma da tre a sei mesi, o forse anche di più”.

Quindi, devo andare in giro con uno scooter per disabili e una sedia a rotelle.

Fammi sapere, comunque sono in arrivo. Grazie”. (Fonte: Daily Mail, The Sun).