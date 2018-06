LOS ANGELES – Momento imbarazzante su Instagram tra Katy Perry e Orlando Bloom. A compiere un passo falso è stata la cantante che ha lasciato un commento piuttosto piccante all’attore, salvo poi rendersi conto di averlo condiviso col mondo intero.

Dopo un anno di separazione i due sono tornati insieme e sono più affiatati che mai. Ma il lavoro li porta spesso a brevi periodi di distanza, come in queste settimane in cui lui è impegnato in teatro a Londra e lei in giro per l'Europa col suo Witness, The Tour.

Così quando Orlando ha pubblicato un video per promuovere il suo spettacolo, Katy ci ha tenuto a fargli sapere che era ardente di passione con un commento hot: “Avrei bisogno di un abbonamento stagionale per quel sedere”, gli ha scritto. Poi, resasi conto di averlo pubblicato nei commenti pubblici, ha provato ad aggiustare il tiro ammettendo palesemente la gaffe: “Ooops, volevo scrivertelo in privato”.