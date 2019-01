ROMA – Kevin-Prince Boateng passa al Barcellona in prestito con diritto di riscatto dopo appena sei mesi trascorsi al Sassuolo. Quello che stupisce ancora di più, però, è la reazione di Melissa Satta sui social, dopo la fine della loro relazione.

Nonostante il calciatore e l’ex velina siano ormai in fase di assoluta separazione, la Satta non è rimasta indifferente alla notizia del trasferimento del suo, ormai, ex marito. Melissa ha, infatti, postato una Instagram stories sul suo profilo personale. In questa appare, appunto, una foto di Boateng. La donna si è semplicemente limitata a scrivere: “Sempre orgogliosa”, taggando il calciatore. Anche sul post pubblicato dal Sassuolo Calcio in cui si ufficializza la notizia, Melissa Satta ha messo un like.

Il campione dovrà rinunciare a vedere con minor frequenza il suo piccolo bambino, Maddox, avuto proprio dalla Satta. Chissà che Boateng non abbia deciso di allontanarsi dall’Italia proprio per via del difficile periodo che sta vivendo con l’ex velina.