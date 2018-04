ROMA – Il compagno di Khloé Kardashian, sorella della più nota Kim, è stato sorpreso in atteggiamenti sospetti con un’altra donna.

Nella clip pubblicata in esclusiva dal Daily Mail, il cestista dei Cleveland Cavaliers Tristan Thompson, che è anche padre della figlia che tra pochi giorni partorirà la sua compagna Khloé, è di spalle con il cappuccio calato in testa e si rivolge a una donna di fronte a lui.

All’inizio i due sembrano solo parlare, ma poi lui lei mette un braccio intorno al 27enne e dalla prospettiva del video pare che si bacino.

Tristan Thompson apparently cheating on Khloé smh pic.twitter.com/LbCXhbTVdt — Kardashian Facts (@KardashTruths) 10 aprile 2018

Il video sarebbe stato girato lo scorso weekend a New York, dove il compagno di squadra di LeBron James si trovava per la partita contro i Knicks. Thompson e la donna misteriosa sarebbero poi andati nello stesso hotel, come dimostra un altro video.

Qualche ora dopo è spuntato un altro video di TMZ che risale allo scorso ottobre, quando Khloé Kardashian era incinta di tre mesi. Questa volta a Washington, si vede il fidanzato della star in compagnia di due donne, tra baci e carezze bollenti.