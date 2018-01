LOS ANGELES – Kim Kardashian e Kanye West sono diventati genitori per la terza volta. Come annunciato in un comunicato, è nata la bambina della coppia, messa al mondo da una madre surrogata. La piccola è venuta al mondo lunedì 15 gennaio e pesa 3,4 chili.

Questo il testo della nota pubblicata su Tmz: “Kanye e io siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bambina, bella e in salute. Siamo incredibilmente grati alla nostra surrogata che ha realizzato i nostri sogni attraverso il più grande dono che si possa dare, e ai nostri meravigliosi dottori e infermiere per le loro cure speciali. North e Saint sono particolarmente eccitati nel dare il benvenuto alla loro sorellina”.

La bimba, di cui non è ancora stato diffuso il nome, arriva a meno di cinque anni di distanza dalla nascita della primogenita North (15 giugno 2013), mentre il secondo figlio Saint è nato il 5 dicembre 2015. Kim Kardashian e Kanye West si sono sposati nel 2014 al Forte Belvedere, a Firenze.

La scelta dell’utero in affitto è stata presa da Kim Kardashian per la sua volontà di diventare di nuovo madre, a dispetto delle difficoltà fisiche. La celebrity americana ha dovuto infatti affrontare molti problemi durante le due precedenti gravidanze. Tra questi, la “placenta accreta“, che ha reso difficoltosi i mesi di gestazione prima della nascita di Saint. Desiderosa a tutti i costi di avere un terzo bambino con il marito, la Kardashian ha optato per la gravidanza con madre surrogata.