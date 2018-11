ROMA – E’ devastato Puff Daddy dopo la morte dell’ex moglie Kim Porter, ex modella, attrice e compagna per 13 anni, dal 1994 al 2007, del rapper. Kim era anche la madre dei tre figli di “Diddy”: un maschio, Christian, nato nel 1998, e due gemelle Jessie James e D’Lila, nate nel 2006.

“Diddy è devastato e ancora sotto choc – racconta un amico a “People” – Lui e Kim, malgrado il divorzio, erano ancora molto legati e vicini e lavoravano insieme per i loro figli”. “Avevano – racconta – ancora un forte legame di affetto e amicizia”.

Kim, 47 anni, è stata trovata morta nella sua casa a Toluca Lake, in California. Secondo il sito TMZ la causa della morte sarebbe un arresto cardiaco. Sembra che poche ore prima aveva chiamato il medico per dirgli che non si sentiva bene, forse a causa di una polmonite.Ma al momento ancora non si hanno notizia ufficiali.