ROMA – “Del matrimonio non parlo, ma sono costretto a confermare”. Così Kim Rossi Stuart ha confessato al settimanale F che presto convolerà a nozze con Ilaria Spada, sua compagna da 9 anni e già madre del loro bambino, Ettore.

Del resto per l’attore e regista, che a ottobre compirà 50 anni, i tempi sono decisamente maturi. Oggi, dice, “vivo con una dose di serenità ancor maggiore rispetto al passato ed è una bella sensazione”. Quanto al traguardo in arrivo, aggiunge serafico: “È già da un po’ che vivo nell’ottica del cinquantesimo compleanno. Per cui quando arriverà… sarà come se fosse già avvenuto”.

Non è dato sapere la data ufficiale delle nozze. Entrambi riservatissimi, Kim e Ilaria sono stati sempre molto attenti a tenere la loro storia lontana dai riflettori. A farli incontrare, dicono i bene informati, sarebbero stati alcuni amici vip in comune. La scintilla sarebbe scattata nove anni fa a casa della conduttrice Caterina Balivo e del marito Guido Maria Brera. Dopo un mese e mezzo lei era già in dolce attesa.

Della loro storia d’amore non si sa molto altro, a parte qualche scatto rubato dai paparazzi, come quando Diva e Donna li immortalò nel bel mezzo di una lite in strada a Roma. In nove anni, non saranno mancati alti e bassi come in ogni coppia. Ma l’amore a quanto pare ha prevalso, portandoli finalmente al grande passo.

Di certo però non sarà un evento social, come quello dei Ferragnez, anche perché Kim se ne tiene a debita distanza. “Non ho nessun rapporto con i social e non lo voglio avere – ha detto perentorio – Mi inorridisce un mondo in cui le persone vivono attaccate allo smartphone. Lo trovo sconvolgente e non riesco ancora a capacitarmi di questa situazione”.