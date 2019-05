LONDRA – Nuovo amore da gossip a Londra, non nella famiglia reale ma quasi. Kitty Spencer, la nipotina di Lady Diana, ha una nuova relazione. Con un uomo che ha 32 anni più di lei ed è uno dei milionari del Regno Unito. Si tratta di Michael Lewis, a capo della catena di moda Whistles.

I due sono stati visti insieme al Mark Hotel di New York, lo stesso nel quale Meghan Markle ha tenuto il suo baby shower da mezzo milione di dollari.

Kitty Spencer, 28 anni, è figlia del conte Spencer, fratello di Diana (e sei anni in meno di Lewis), e dell’ex modella Victoria Aitken. Cresciuta in Sud Africa, ha abbandonato l’università di Cape Town e si è trasferita a Londra, dove ha intrapreso la carriera di modella per Dolce&Gabbana, nonostante il parere contrario dei genitori. E dal Sud Africa arriva anche Lewis, divorziato, con tre figli intorno ai trent’anni e un patrimonio da 80 milioni di sterline.

La bellissima cugina di Harry e William nel 2017 è finita anche sulla copertina di Tatler, ma tanta bellezza non le è bastata per tenere a sé il suo ex, Niccolò Barattieri di San Pietro, 48 anni, che, dopo averla lasciata (dice il gossip inglese) pare abbia iniziato una nuova relazione con l’attrice Liz Hurley, 53 anni. (Fonte: The Daily Mail)