Kylie Jenner, le sorelle preoccupate: ecco quanto ha speso in un anno (foto Ansa)

ROMA – Le sorelle di Kylie Jenner sono preoccupate: in un anno ha dilapidato £ 100 milioni.

A riferirlo è Page Six.

Kilye Jenner è già nel mirino, accusata di aver simulato di essere miliardaria.

Per anni avrebbe gonfiato le dimensioni e il successo della sua attività.

Ora sembra che il clan Kardashian-Jenner sia preoccupato per le sue spese che in un anno ammonterebbero a £ 100 milioni. A Page Six una fonte ha detto:

“Ha molti soldi, è vero, ma non sembra rendersi conto che potrebbe crollare tutto”.

La 22enne avrebbe speso dai $ 50 ai $ 70 milioni per viaggi su un jet privato Global Express, tre mesi prima della pandemia di coronavirus.

Aerei che possono costare circa $ 5 milioni all’anno e non possono atterrare in molti aeroporti privati perché hanno bisogno di una pista più lunga.

Ad aprile, secondo quanto riportato dal Mirror, Kylie ha inoltre acquistato a Holmby Hills, in California, una proprietà da $ 36,5 milioni. Sembra abbia speso $ 15 milioni per un appezzamento di terreno vicino all’attuale abitazione a Hidden Hills e assunto l’architetto della Tom Brady Richard Landry per costruire una nuova casa.

La webstar avrebbe acquistato un altro terreno, $ 3,25 milioni, nell’elegante Madison Club di Palm Springs e assunto un altro architetto per costruire una casa. Ma Kylie è generosa anche con la famiglia. Alla madre Kris avrebbe regalato una Birkin bag di Hermès tempestata di diamanti. (Fonte: Page Six, Mirror).