ROMA – “Non avrei mai dovuto sposare Carlo, mi hanno convinto esasperandomi di parole”. E’ quanto avrebbe detto, poco tempo dopo le nozze, Lady D a Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese, intimo confidente della principessa. Derek Deane lo ha raccontato in esclusiva a OGGI, nel numero in edicola da domani.

La principessa, secondo il ballerino: “soffrì molto, non arrivò a suicidarsi solo per i suoi figli: erano la sua unica ragione di vita. Mi raccontò lei stessa – prosegue- che un giorno affrontò Camilla. Voleva sapere da lei perché continuava la relazione con Carlo”. Camilla avrebbe risposto all’incirca così: ‘non riesco a capire perché ti agiti. Tutti ti ammirano, la gente ti ha messo su un piedistallo, come un monumento. Hai tutto quello che vuoi’. Secondo quanto riferisce Derek Deane, Diana avrebbe ribattuto: “‘non ho tutto, tu hai mio marito'”.

Secondo Deane, inoltre, Dodi Al-Fayed “per lei fu solo l’amore di un’estate, un’avventura. L’opposto di quanto vissuto con Carlo. Diana ebbe molti flirt, molti di più di quanto si sappia ufficialmente dice ancora il ballerino – Quell’estate non aveva dei progetti precisi, voleva solo divertirsi. E non si voleva legare così presto”. Infine Deane esprime i suoi dubbi sulla tragica fine della principessa: “posso dire con sicurezza che era un ‘nemico’ agli occhi della famiglia reale e dei nemici ci si vuole liberare”.