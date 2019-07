ROMA – Lady Gaga e Bradley Cooper convivono nella casa di New York dell’attore al West Village? Questa è la domanda che in questi giorni sta facendo impazzire i fan, soprattutto quelli che vorrebbero vederli insieme dopo la rottura tra l’attore, 44 anni, e la top model russa Irina Shayk, 33 anni, da cui ha avuto la figlia Lea, 2 anni.

Cooper ha conosciuto la popstar Lady Gaga durante le riprese del film “A star is born”, la sua prima prova come regista tanto che è stato lui stesso a scegliere la cantante come attrice e dirigerla. Sembra poi che sul set i due siano diventati particolarmente affiatati, tanto che la performance in duetto di Shallow che li ha visti in completa sintonia, ha scatenato rumors e fantasie su una loro relazione.

Qualche mese dopo, però, la storia tra Cooper e la Shayk è finita e ora i fan della coppia Bradley-Gaga sono entusiasti all’idea di vederli insieme. Da un mesetto si parla di matrimoni segreti e ancora di gravidanze, ma i due interessati non hanno confermato né smentito nulla.

Il gossip intorno all’attore d’altronde impazza. Solo pochi giorni fa, dopo essere stato avvistato con l’attrice Laura Dern, nota per il ruolo di Diane Evans in Twin Peaks e di Renata Klein in Big Little Lies, aveva scatenato sospetti ma lei stessa ha spiegato che sono solo ottimi amici: “Per me è un ottimo amico e credo che come regista sia anche più bravo che come attore”. (Fonte Leggo)