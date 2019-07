NEW YORK – Lady Gaga e Bradley Cooper già convivono? A lanciare la bomba di gossip è la rivista americana In Touch secondo la quale la cantante avrebbe già portato le sue cose a casa dell’attore a New York. Tanto è bastato a scatenare le fantasie dei fan che da mesi sperano nella favola tra i due dopo l’addio di Irina Shayk e Bradley Cooper.

La suggestione di un’attrazione fatale tra Gaga e la star di Hollywood aleggia da mesi. Fin dalla loro performance alla cerimonia degli Oscar, quando la popstar e l’attore hanno cantato stretti l’una all’altro Shallow. Tre mesi dopo, con un tempismo a dir poco sospetto, Irina Shayk ha lasciato il tetto coniugale. Ma non è mai stato chiaro se a separarli sia stata davvero la popstar.

In realtà prove di una convivenza non ce ne sono. Gli esperti debunker di GossipCop, hanno invitato tutti a non prendere per certa la rivelazione di In Touch visto che negli ultimi tempi la rivista ha già lanciato a più riprese voci infondate sulla presunta relazione tra Bradley Cooper e Lady Gaga. Ad aprile scorso la stessa rivista annunciava il matrimonio e due settimane fa addirittura una gravidanza.

Del resto i tempi sarebbero fin troppo prematuri: per Bradley la separazione da Irina è ancora una ferita aperta e c’è di mezzo la figlia, la piccola Lea, di due anni. (Fonti: In Touch, GossipCop)