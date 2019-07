Lady Gaga ha un nuovo amore. Ma non è Bradley Cooper

MILANO – Lady Gaga ha un nuovo amore fresco di divorzio. Ma no, non è Bradley Cooper. E’ il suo tecnico del suono Dan Horton.

I due sono stati fotografati insieme da People domenica 28 luglio durante un brunch al Granville di Studio City, non lontano da Los Angeles. Le foto lasciano pochi dubbi: baci e tenerezze. E se qualche dubbio fosse anche rimasto a cancellarlo c’ha pensato il post di Autumn Guzzardi, ex moglie di Horton.

Su Instagram l’attrice ha postato una foto con il suo volto e la scritta “Poker Face ❤️”, titolo di una canzone di Lady Gaga. E molti vi vedono un esplicito riferimento all’ex marito e alla sua nuova relazione.

Horton e Guzzardi sono stati sposati per cinque anni: si sono uniti in matrimonio nel 2013 e si sono separati nel febbraio del 2018 per “differenze inconciliabili”, secondo i documenti citati da Radar Online. Il divorzio è stato formalizzato nell’aprile del 2018.

Dal novembre del 2018 Horton lavora per Lady Gaga. Ha iniziato, quindi, nello stesso periodo in cui la popstar era insieme al suo manager Christian Carino. Lui le aveva chiesto la mano presentandole uno zaffiro rosa da 12 carati circondato da una corona di diamanti. Ma quello stesso anello era scomparso dall’anulare di Gaga in occasione dei Grammy Awards, passati alla memoria per la sua romanticissima esibizione insieme a Cooper in Shallow.

Da allora non si era fatto che parlare di una relazione tra i due protagonisti di A Star is Born. E le voci sembravano aver trovato conferma nell’addio della modella russa Irina Shayk al marito poco dopo. Ma il bacio a Horton hanno spazzato via tutto il gossip di questi mesi. (Fonte: People)