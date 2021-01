Lana Rhoades è l’attrice a luci rosse numero uno su P*ornHub. Dopo una breve esperienza sui set, durata circa 2 anni, la ragazza si è messa in proprio e “lavora” solo sul web. Ha glutei e seno rifatti – anche le labbra e forse qualcos’altro – è stata una delle prime a capire che il mondo del p*rno stava cambiando. E così ha deciso di sfruttare i social. Ora fattura milioni di dollari. Posta foto in mini slip che mettono in risalto il suo fondoschiena.

Come scrive Barbara Costa su Dagospia, “coi social ci guadagna milioni di dollari, il suo portafoglio dicono ne contenga dai 2 milioni ai…22!”. Poi aggiunge qualche cifra: “Quando aveva 5 milioni di follower su Instagram dagli sponsor si faceva pagare – dicono – anche 10mila dollari a post: ora che di follower ne ha 13 milioni e 6… a quanti dollari siamo arrivati? Ma poi non è questo, non è solo questo, è che Lana Rhoades guadagna su varie piattaforme, si muove su più piani, uno è YouTube, dove i suoi video settimanali fanno views a milioni”.

Lana Rhoades e il calciatore famoso: “Ho ricevuto un messaggio privato da…”

Poco tempo fa Lana Rhoades, aveva raccontato in un video per lo Youtuber Mike Majlak, di aver ricevuto un messaggio importante. Mike durante il video ha rivelato: “Ha ricevuto un messaggio privato da un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari”. L’attrice ha poi aggiunto anche un altro particolare: “Ha 43 milioni di follower“.

La Rhoades non è andata oltre, manteneddo la privacy del mittente del messaggio, senza aggiungere altre informazioni anche se un contratto così importante ce l’hanno in pochi. Avrebbe risposto al messaggio di questo suo ammiratore segreto chiedendo in cambio un appartamento da sogno a New York dal valore di 18 milioni di dollari. (fonte DAGOSPIA)