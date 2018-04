MILANO – Un’altra bionda per Lapo Elkann.

Il rampollo di casa Agnelli è stato fotografato in centro a Milano, all’uscita dall’hotel Four Seasons, a bordo della sua Ferrari GTC4 Azzurra (personalizzata con i colori blu navy e “azzurro Lapo”) in compagnia di una bionda misteriosa.

Lapo Elkann è da poco tornato single dopo la fine della storia con la modella Cristina Saracino, 26 anni. Prima di lei c’era stata la relazione con Shermine Shahrivar, modella di 33 anni tedesca di origine mediorientale con all’attivo il titolo di Miss Deutschland e Miss Europa.

Lo scorso dicembre, in un’intervista al Corriere della Sera, Lapo Elkann aveva parlato della sua infanzia e della sua lotta con la droga: “le droghe possono abbagliarti ma sono il peggiore amico che puoi avere, perché ti allontanano da tutto. Con loro ho combattuto battaglie terribili, e ho ottenuto la più grande vittoria della mia vita. Pensavo che la cocaina fosse glam e invece è da sfigati. Mi sono fatto male e ho fatto male. Poi ho incontrato medici geniali, Lorenza Bolzani e Gallimberti e Bonci, italiani per l’appunto, che hanno inventato un sistema chiamato Tms, che agisce sul cervello e allontana il craving, la voglia. Ce l’ho fatta. Si può. Bisogna volerlo”.

Sono stati due i suoi grandi amori: “Martina Stella che ora è una carissima amica e sono contento di vederla felice sposata e con figli. Lo merita. E sono stato molto innamorato di Bianca Brandolini. Con loro ho costruito e distrutto”.