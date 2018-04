MILANO – Brutto guaio per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è riuscito a distruggere la propria Ferrari personalizzata… da fermo.

Lapo si trovava a Milano in compagnia della gallerista svizzera di origini slovene Gala Kalchbrenner. I due erano appena stati a pranzo al Salumaio, in via Montenapoleone, e lui aveva parcheggiato l’auto in zona Fiera. Solo che per uscire dall’abitacolo non ha controllato dallo specchietto che non arrivasse nessuno, e così la portiera è stata presa in pieno da una Toyota Yaris che arrivava in quel momento.

La scena è stata immortalata dai fotografi del settimanale Oggi, che pubblica le foto nell’edizione in edicola venerdì 20 aprile.

Scrive Oggi: