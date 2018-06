ROMA – Il rampollo Lapo Elkann è stato avvistato per una vacanza di passione con la sua nuova fiamma Gala Kalchbrenner sulla costiera amalfitana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La gallerista svizzera ha fatto perdere la testa al rampollo Agnelli, che ha cambiato vita ed è andato a vivere a Londra per lei.

Un weekend super romantico per la neo coppia al largo della Costiera amalfitana e la coppia si è scambiata dei baci appassionati in mare e in yacht davanti anche a Stefano De Martino, il ballerino ospite di Lapo.

La vacanza d’amore del rampollo di casa Agnelli (che si esibisce anche in varie serie di flessioni sotto il sole per mantenersi in forma) è stata documentata in esclusiva ora per ora su “Chi” in edicola da mercoledì 6 giugno.