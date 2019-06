ROMA – Lapo Elkann avrebbe trovato nuovamente l’amore: lei è la modella russa Tanya Frolova e i due sono stati fotografati insieme tra baci e coccole. Il rampollo di casa Agnelli è stato sorpreso da Chi tra Santa Maria Ligure e Portofino con la 26enne, ex finalista di Miss Russia 2017, con cui ha trascorso qualche giorno in barca e nella villa dell’amico ex pilota di F1 Eddie Irvine. La complicità tra Lapo e Tanya sembra promettere bene.