ROMA – “La cosa più importante nella mia vita è la sobrietà”, esordisce Lapo Elkann su Twitter, poi continua: “Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che ogni giorno combattono con i propri demoni, ogni giorno vissuto in sobrietà è una conquista e ringrazio il programma dei 12 passi”.

Il nipote di Gianni Agnelli, 42 anni, si riferisce ai principi guida per il recupero da dipendenza, compulsione o altri problemi comportamentali. Un messaggio per il quale ha ricevuto tante dimostrazioni di affetto. Ma, come spesso accade ai Vip, c’è chi ha pensato bene di insultare Lapo. Un utente ha scritto rispondendo al tweet di Elkann: “Era meglio quando pippava e cercava di venderci gli occhiali di mer**, ora fa il santone che ha conosciuto il dolore e ci vuole aiutare a restare lontani dal vizio”. Utente che però mai si sarebbe immaginato che Lapo potesse rispondere: “Grazie per il suo commento, mi emoziona. Noto in lei una sensibilità ed un tatto secondo soltanto agli autori di favore per bambini”.

Lapo Elkann in affari con Cristiano Ronaldo

Solo ieri, 29 gennaio, la società eyewear di Lapo Elkann, Italia Independent, e il brand di Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni di occhiali sotto il brand CR7. La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà presentata in occasione di Mido 2020 per poi essere disponibile sul mercato a partire dalla primavera-estate 2020.

“Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una mia linea. Sono davvero entusiasta di collaborare con Italia Independent su questo progetto. Sono molto attento ai dettagli ed ho sempre lavorato duramente per raggiungere la perfezione in tutto quello che faccio”, ha commentato il fuoriclasse della Juve. “Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita”, ha sottolineato Lapo. (fonti TWITTER – ANSA)