ROMA – Lapo Elkann ha una nuova fidanzata: si chiama Laila, fa la modella e ha origini africane.

Il settimanale Oggi mostra per la prima volta le foto della ragazza, che vive a Londra, in vari momenti di una breve vacanza a Sankt Moritz con il rampollo di casa Agnelli. Nelle foto si vedono la modella e Lapo mentre fanno un giro in Ferrari, pranzano scambiandosi occhiate complici e mentre passeggiano abbracciati.

Qui le foto pubblicate dal settimanale Oggi.

Solo due mesi fa Lapo era stata paparazzato dai fotografi del settimanale Chi in compagnia di una splendida modella russa, Tanya Frolova.

I due, secondo il racconto del settimanale, avevano trascorso qualche giorno in barca e nella villa dell’amico ex pilota di F1 Eddie Irvine.

Ora però Lapo è stato paparazzato con Laila. Sarà lei la donna giusta? Chissà. Non resta che aspettare.

Fonte: Oggi.