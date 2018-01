Sacchetti bio: non c'è speranza per un popolo disperato

ROMA - Sacchetti bio, ma tu guarda se da una cosa piccola piccola doveva venire la conferma, anzi la prova provata che non c'è speranza. Non c'è speranza, non per i sacchetti o la biosfera o il resto dell'universo mondo. Non c'è speranza per un popolo disperato. Disperato oltre ogni misura della ragione, disperato oltre ogni confine della realtà, disperato oltre ogni parametro di sana salute civile.