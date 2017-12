LONDRA – La party girl Laura Simpson, che con il bacio e lo scambio di coccole con il calciatore Wayne Rooney prima dell’arresto per guida in stato d’ebrezza, ha scatenato la furia della moglie Coleen, ha chiesto 75 mila sterline per partecipare a gennaio al Celebrity Big Brother e in cambio spiattellerà cosa è davvero accaduto nel corso di quella famosa notte.

Una fonte ha riferito al Sun che Laura, 29 anni, ha richiesto il consistente compenso dopo che le erano state inizialmente offerte 55 mil sterline dai produttori di Channel 5, ma secondo quanto riferito “si sta dando da fare per una somma maggiore”.

“Ha offerto ai produttori un dettagliato racconto di quanto è accaduto in casa tra lei e Rooney. L’unica cosa su cui è riluttante a parlare è la conversazione telefonica con Coleen, tuttavia a Laura piace divertirsi e dopo un paio di drink non si può sapere cosa potrebbe rivelare…”.