ROMA – Laura Torrisi sui social posta le foto della vacanza con il nuovo compagno, il pilota toscano Luca Betti. E Dagospia nota la somiglianza tra Luca Betti e Pieraccioni.

Un Capodanno alle Isole Cayman per Laura Torrisi. L’attrice di Montemurlo (Prato) ed ex di Leonardo Pieraccioni ha da tempo una nuova storia con l’ex pilota di rally Luca Betti. E i due si mostrano sorridenti e felici su Instagram nella loro vacanza nel mar dei Caraibi. Prima una puntata in Florida, poi appunto la fuga verso le Cayman, dove la coppia ha festeggiato il Capodanno.

Le parole che Laura Torrisi riserva a Luca Betti sul settimanale Oggi sono quelle di una donna davvero innamorata: “Sa farmi sentire speciale. L’amore duraturo si costruisce con tanta pazienza. E imparando a chiudere un occhio e pure un orecchio: prima non ne facevo passare una. Si fa dialogando molto”.

