ROMA – “Un piccolo e veloce intervento per risolvere un lieve problema di udito, fortunatamente nulla di grave”. A comunicare il piccolo intervento al quale si è sottoposto il piccolo Leone, sono i genitori, Chiara Ferragni e Fedez, ovviamente su Instagram.

“Gli hanno messo dei tubicini nelle orecchie pereliminare il liquido che ha dalla nascita e che, nel lungo periodo, avrebbe potuto causargli perdita di udito”, spiega la fashion blogger a margine di una foto con in braccio il bebè. “Lui sta bene ed è già tornato a casa con noi”.

Le ha fatto eco Fedez: “Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto ‘Quando c’è la salute c’è tutto'”.

Purtroppo, anche in presenza di una situazione delicata, la coppia si è trovata a fronteggiare critiche e sarcasmo. C’è chi si è sprecato in battute di pessimo gusto circa l’intervento di Leone: “Tuo figlio aveva problemi di udito per proteggersi dalla tua musica”, ha scritto qualcuno sui social.

Fedez, come ovvio che sia visibilmente contrariato, ha risposto su Instagram Stories: “Prima di tutto non fa ridere, seconda cosa che pelo sullo stomaco”.