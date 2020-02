ROMA – La canzone vincitrice al Festival di Sanremo, “Fai rumore“, ha creato del gossip tra Diodato e Levante. Il cantante non ha mai nascosto che il suo brano fosse dedicato anche alla sua ex, ma Levante ha messo fine ai rumors su un loro possibile riavvicinamento. Ospite nella trasmissione radiofonica “Deejay Chiama Italia”, la cantante ha confessato di vivere una relazione felice al fianco di un altro uomo.

“Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri. Mi rendo conto che è difficile starmi accanto, perché sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stacanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto”.

Levante ha poi accennato al desiderio di maternità: “Sono molto materna come persona, i bambini degli altri mi entusiasmano, anche con i fidanzati sono materna”.

La cantante non è voluta tornare su Diodato, con il quale ha avuto una relazione durata due anni. In una recente intervista a Vanity Fair, Levante aveva svelato di aver scritto una canzone per il suo ex, “Antonio”: “L’avevo scritta quando ancora stavamo insieme, poi quando ho chiuso il disco la nostra storia era finita. Ma ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta”. (fonte DEEJAY CHIAMA ITALIA)