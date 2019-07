ROMA – Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati. La notizia della rottura tra le due star è arrivata il 22 luglio a sorpresa, lasciando i fan nella disperazione. La relazione tra i due sembrava procedere al meglio e nessuno sospettava che ci fosse una crisi così grave nell’aria.

Lili e Cole si erano conosciuti nel 2017 sul set di Riverdale dove interpretavano i personaggi di Betty Cooper e Jughead Jones. Il gossip sulla rottura è arrivato da Us Weekly, seguito poi da E! News, che avrebbe aggiunto come Lili e Cole non vivrebbero più insieme già da prima dell’estate. L’ultima apparizione dei due insieme, però, risale a pochi giorni fa, quando sono andati al Comic-Con di San Diego, in California.

I due non hanno né confermato, né smentito la rottura, ma la notizia sembra comunque ufficiale e ha spezzato il cuore dei loro tantissimo fan. Alcuni hanno scritto su Twitter: “Pare che Lili Reinhart e Cole Sprouse si siano lasciati. Se non vedo non credo. E non voglio crederci”. Altri scrivono: “Io non posso accettare che Lili e Cole si siano lasciati”. (Fonte Us Weekly e E!)