Linda Evangelista ha raccontato la sua esperienza con la procedura medico estetica CoolSculpting che l’ha danneggiata e resa irriconoscibile. Tanto da non farle più uscire di casa, per paura del giudizio e dei commenti dei media.

Linda Evangelista sfigurata dopo il CoolSculpting

La ex top model, 56 anni, da anni non appariva più in pubblico, lontana dal mondo della moda e dalle copertine delle riviste. Nell’ambiente si vociferava che fosse diventata irriconoscibile e solo oggi la modella ha deciso di rompere il silenzio per confermare tutto ciò. “L’ho tenuto nascosto per oltre cinque anni. Voglio liberarmi della vergogna e rendere pubblica questa vicenda. Sono stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire di casa a testa alta, anche se il mio aspetto non è più lo stesso di anni fa”, ha scritto in un post condiviso poche ore fa sulla sua pagina Instagram.

“Ai miei fan che si domandavano perché non mi mostrassi più, mentre le carriere delle mie colleghe continuavano alla grande, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura CoolSculpting di Zeltiq, che ha avuto l’esito opposto rispetto a quanto promesso. Ha aumentato, non diminuito, le mie cellule di adipe e mi ha lasciata deformata in via permanente, nonostante mi sia sottoposta a due dolorosissimi interventi chirurgici correttivi. Sono diventata, come mi hanno descritta i media, irriconoscibile”.

Cosa è accaduto a Linda Evangelista

Quello che è accaduto alla top model? Si parla di PAH: Paradoxical Adipose Hyperplasia, un effetto avverso molto raro della criolipolisi. “Mi ha rovinato la vita, mi ha fatto scivolare in una depressione profonda, sono arrivata a detestare me stessa. In questo crescendo, mi sono isolata”. Ora, però, Linda Evangelista si è stancata di vivere in autoreclusione. “Vorrei tornare a camminare a testa alta, anche se non sembro più io”.