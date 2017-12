MILANO – Lino Banfi rivela: “Ho fatto ridere due papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”. L’attore pugliese racconta per la prima volta la sua vicinanza con ben due Pontefici in un’intervista esclusiva a Chi, e confida al settimanale diretto da Alfonso Signorini aneddoti e particolari del rapporto più stretto con uno dei due, il tedesco Joseph Ratzinger, suo insospettabile fan.

“Nel 2006 fui invitato alla Giornata mondiale della Famiglia in Spagna. Mentre parlavo sul palco il Papa mi guardava sorridendo, e allora provai a dire: ‘Io soy nonno Libero de Un medico in famiglia, me hanno appellado Il nonno d’Italia, ma Sua Santità è il nonno del mondo!‘. Ci fu un boato, si alzarono tutti ad applaudire e il Santo Padre mi ringraziò. Così ne approfittai e gli chiesi la benedizione per i miei 50 anni di matrimonio. Lui accettò”.