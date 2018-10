MILANO – Brutta caduta per Linus. Il conduttore radiofonico è caduto per strada e si è rotto il naso. Il direttore artistico di Radio Deejay ha raccontato quello che gli è successo sul proprio profilo Instagram: “Caduto. In bici? No, a piedi. Come un cretino. Tre punti e naso rotto. Stamattina ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa”. E accanto una immagine della sua faccia, con il naso incerottato e tanti graffi.

L’immagine, forte, ha preoccupato non poco i suoi fan, che lo hanno inondato di messaggi di auguri per una pronta guarigione.