MILANO – Sangue dal naso in diretta per Linus a Deejay chiama Italia.

Durante la puntata di lunedì 16 aprile Linus stava conducendo il programma del mattino di Radio Dj insieme a Nicola Savino quando ha iniziato a perdere sangue dal naso. E non si è trattato di una perdita di poco conto, tanto che il deejay ha dovuto lasciare lo studio per andare a fermare l’emorragia. Il tutto sotto le telecamere della diretta.

Così, mentre Linus correva ai ripari, Nicola Savino è stato affiancato da Fabio Volo, che aveva appena finito il suo programma Il Volo del mattino. I due, racconta tvblog, hanno rassicurato che Linus stesse bene e sono andati avanti col programma che però ha cambiato totalmente argomento: i primi venti minuti della trasmissione, infatti, hanno avuto per tema proprio le condizioni di Linus e l’epistassi in generale, con suggerimenti e consigli su come interromperla e porvi rimedio.

Una situazione ripresa anche dalle telecamere di Deejay Tv che, sul canale 69 del digitale terrestre, propone ogni giorno la diretta di Deejay Chiama Italia, compresi i fuori onda.

Linus è tornato in studio poco dopo, lasciando però che Volo restasse a fianco di Savino, in modo da riprendere del tutto la lucidità e poter tornare a lavorare senza il rischio di doversi allontanare di nuovo per lo stesso motivo.