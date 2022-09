llary chiede a Totti 20mila euro al mese e 17.500 per i figli. Lui: non se ne parla, offre 7mila per i figli e 0 per lei (foto Ansa)

Il prezzo della separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Secondo il Corriere della Sera Ilary Blasi avrebbe chiesto 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto.

La contro offerta di Totti

Totti avrebbe contro risposto con 0 euro per lei, visto che comunque la futura ex moglie lavora e guadagna, non proprio poco, e 7mila euro per i ragazzi.

Cifre che, con tutta evidenza, sono davvero lontane e quindi l’idea di una soluzione diplomatica tra i due sembra sempre più lontana.

La questione borse e orologi

Intanto l’avvocato di Ilaty Blasi, racconta sempre il Corriere, ha presentato per conto della sua cliente un’azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex art. 1168 del codice civile) al fine di riavere indietro le borse firmate sottrattele dal marito.

“Una collezione di Dior, Chanel e Gucci che Totti avrebbe preso come pegno per i suoi molto più preziosi Rolex, scomparsi dalla cassetta di sicurezza, di cui ha perso le tracce con poca speranza di ritrovarle”.