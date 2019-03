ROMA – Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati insieme? Un video postato dalla showgirl sul suo profilo Instagram la ritrae in auto proprio con il cantante e i fan hanno pensato subito a un ritorno di fiamma.

Dopo aver partecipato insieme alla trasmissione Live Non è la D’Urso, Al Bano e la Lecciso sembrano aver ritrovato un’amicizia almeno. In molti si sono chiesti se i due non abbiano ripreso a frequentarsi, dubbio più che lecito ora che la showgirl continua a postare video e foto che li ritraggono insieme.

Prima i due sono stati avvistati nello stesso albergo, poi la Lecciso ha condiviso le foto e il video in cui appare nella stessa auto con Al Bano mentre lui sta guidando. Insomma, a showgirl sembra lanciare il messaggio di un riavvicinamento tra i due ai suoi fan e forse anche un messaggio per l’acerrima “nemica” e storica ex del cantante di Cellino San Marco, Romina Power. (Instagram)