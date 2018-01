ROMA – Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano. A dare la notizia bomba è il settimanale Oggi, in edicola da giovedì 18 gennaio, che pubblica anche una attenta ricostruzione della crisi che ha portato alla rottura della coppia, dopo 18 anni di convivenza e due figli.

Galeotta fu la foto, postata da Romina Power ad Amburgo, dove lo scorso 12 dicembre si trovava proprio in compagnia di Al Bano per un concerto. Alla vista dei due, in giro per i mercatini di Natale e parecchio affiatati, Loredana sarebbe andata su tutte le furie. In quei giorni lei si trovava tra Milano e Pavia, in visita dal fratello, dove ha deciso di restare.

Si arriva così alle vacanze di Natale e di Capodanno da separati. Romina sempre in agguato e Al Bano sempre meno chiaro sui suoi sentimenti. Se fino a qualche mese fa dichiarava: “Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia”. Oggi invece preferisce eludere la domanda: “Non voglio entrare in questa bolgia”.

Fino all’incontro con Maurizio Costanzo, che schietto gli domanda: “E’ Loredana la tua donna?“. Ma il cantante di Cellino San Marco tentenna e lascia trascorrere svariati eloquenti secondi prima di rispondere: “Ehm… mó vediamo... io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene…”

Nel corso de L’Intervista che torna giovedì 18 gennaio in seconda serata su Canale 5, Al Bano ripercorre i momenti salienti del suo percorso di uomo, marito, padre e professionista. Ricorda la dolorosa scomparsa di Ylenia: “Non è stata la scomparsa di Ylenia a creare la frattura tra me e Romina – precisa – anzi ha rappresentato la tregua. Avevo capito che il nostro rapporto, da parte sua, si era frantumato. Non so darmi una spiegazione, né lei me l’ha mai data… evidentemente si era stancata di quel tipo di vita…”.

Poi spende parole dolci per Romina: “Sono riuscito a ritrovare quell’Al Bano che cantava insieme a Romina divertendoci sul palcoscenico – prosegue – Ancora oggi ci divertiamo punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci… abbiamo recuperato”. Ma è titubante su Loredana Lecciso.

Secondo il settimanale Oggi è stata quindi lei a troncare anche per tutelare i figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali.