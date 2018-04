ROMA – Loredana Lecciso torna ad attaccare Romina Power per lo stato di salute di Al Bano. Secondo la Lecciso, intervistata da Barbara D’Urso a Domenica Live, la ex moglie avrebbe lasciato il cantante in balia degli psicofarmaci.

La sfida tra Loredana e Romina è ormai aperta e le due donne della vita di Al Bano continuano a lanciarsi accuse reciproche. La Lecciso era stata accusata dal cantante di avergli provocato un infarto, accuse poi smentite e corrette in una intervista a DiPiù e lei ha commentato: “Sono contenta che abbia rettificato, sarebbe stata un’accusa infamante ed ingiusta nei confronti della madre dei suoi figli”.

Ma il caso non è ancora chiuso e Loredana punta il dito contro Romina: “Lo ha lasciato con gli psicofarmaci. Quando lui parla di infarto, si pensa che tutto ciò non abbia influito sulla salute di Al Bano? Ecco, cara Romina, mettiti una mano sulla coscienza pure tu, mettiamocela tutti”.

Intanto Al Bano sembra aver ritrovato la serenità con la sua famiglia, come dimostra la foto postata su Instagram da Romina che lo mostra insieme ai figli e sembra lanciare una chiara frecciatina: “Come è bello ritrovarsi tutti insieme”.