ROMA – Pace fatta tra Loredana Lecciso e Romina Power? Il rapporto tra le due donne accomunate da Al Bano sembra essersi rasserenato. A smentire le voci che parlavano di una rivalità tra le due è stata la stessa Lecciso, che a Domenica Live, su Canale Cinque, ha definito la prima moglie del suo attuale compagno “come se fosse mia cognata”.

Nei mesi scorsi si era molto parlato di una sorta di duello a distanza tra le due donne, della probabile gelosia reciproca di entrambe.

Adesso Lecciso è tornata sull’argomento, senza dimenticare di ricordare la differenza di età tra lei, che ha 45 anni, e Romina Power, che ne ha 66:

“Da bambina avevo un’immagine di Romina, ora è diversa – ha spiegato Lecciso a Barbara D’Urso – Nella vita tutto cambia. Romina viene a Cellino ed è giusto che venga. Sono molto felice che lei sia la mamma dei fratelli dei miei figli, c’è qualcosa che ci accomunerà sempre. Al Bano è un grande maestro in questo, capace di creare armonia. Al Bano è un grande uomo. Sono molto contenta che sia il papà di Jasmine e Albano junior, è una persona che stimo moltissimo. Quando finisce un rapporto non è detto che debba per forza finire, può trasformarsi, è come se Romina fosse una sorta di mia cognata”.