Lorena Cacciatore è incinta di Federico Marchetti, il loro primogenito dovrebbe nascere a fine settembre. Lorena è un’attrice mentre Federico è un calciatore che gioca nel Genoa (in passato ha difeso i pali anche di Lazio e Cagliari).

L’annuncio è stato dato dalla rivista Diva e Donna. Sarà un maschietto. E’ il primo figlio per entrambi. Prima dell’inizio della loro relazione sentimentale, Marchetti ha divorziato da Rachele Mura.

Marchetti è un calciatore del Genoa da luglio 2018. Passa al Genoa a parametro zero e l’11 agosto fa il suo esordio a difesa della porta dei grifoni in occasione della vittoria casalinga (4-0) contro il Lecce valida per il terzo turno di Coppa Italia.

In campionato gioca da titolare le prime 4 gare prima di essere sostituito da Ionuț Radu. Nella stagione successiva viene relegato al ruolo di terzo portiere. Nel settembre 2020 ritorna ad essere provvisoriamente titolare, in sostituzione di Perin colpito dal COVID-19. Il 27 settembre torna dunque a giocare una partita, in cui subisce 6 reti da parte del Napoli. Tuttavia gioca soltanto questa gara, ammalandosi anch’egli successivamente di COVID-19 e guarendo poco tempo dopo, proprio insieme al compagno Perin, il quale torna ad essere tra i pali.