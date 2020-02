ROMA – Lory Del Santo è stata intervistata a Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1. La showgirl ha rivelato ai conduttori di aver vissuto tre giorni di pura passione amorosa con l’ex Beatles George Harrison.

“Ho avuto una storia con Harrison, è una cosa conclamata, certo, siamo stati insieme per 72 ore”, ha dichiarato la Del Santo in collegamento telefonico.

“George mi ha cercato e mi ha corteggiata. Lui si trovava lì per un concerto, mentre io stavo cercando di vedere se riuscivo a ritornare con Eric Clapton in modo più stabile. È stato lui a chiamarmi al telefono dell’hotel, dicendomi ‘Hello, I’m George’. E io che cosa avrei dovuto fare?”.

Poi è entrata nel dettaglio delle prestazioni dell’ex Beatles. “Harrison è stato un amante fantastico, generoso, sa proprio come conquistare una donna. Ha fatto addirittura chiudere la piscina dell’hotel solo per noi due. Lo abbiamo fatto in acqua solo io e lui, mi ha fatto anche un massaggio ai piedi magnifico. E poi siamo andati nella sua suite, una cosa pazzesca…”. (fonte UN GIORNO DA PECORA)