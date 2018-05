ROMA – Al Bano ha espresso tutto il suo disappunto riguardo ad alcune affermazioni fatte da Luca Giurato, e qui entrano in gioco Romina Power e Loredana Lecciso. Infatti il giornalista si è espresso proprio su queste ultime vicende così contrastate. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Il burattinaio di tutta questa situazione è il signor Al Bano, senza questo casino lui non esisterebbe. Eh, dai no?!”, così Giurato qualche settimana fa nel salotto di Mattino Cinque con Federica Panicucci si è pronunciato riguardo alla vita amorosa dell’artista. Tali parole hanno scatenato il malumore del cantante che dalle pagine del settimanale Nuovo ha reagito in modo molto forte.

“Che cosa mi ha ferito di più? Molte cose – ha detto Al Bano -. L’ultima è stata la frase del giornalista Luca Giurato. Lui ha dichiarato che senza gossip io non sarei più nessuno e che sono un gran burattinaio. Ma come si può dire una cosa del genere?”. Anche lui in realtà non ne può più dei pettegolezzi sulla sua vita privata: “Lasciamo stare, sono stufo e non ne posso più. Basta! Nei giorni scorsi ero per strada a Milano, aveva piovuto e c’erano delle pozzanghere. È passata un’auto a tutta velocità e ha spruzzato fango addosso alle persone. Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi dà la nausea e voglio stare più lontano possibile da questo”, ha continuato.

Ma Al Bano ha ben altre preoccupazioni che riguardano proprio la sua vita artistica, dal momento che come sappiamo negli ultimi anni ha dovuto affrontare problemi importanti legati alla sua condizione fisica. “Chiudo con la carriera di cantante a dicembre perché, quando la salute chiama, il paziente deve rispondere. Per tanti anni non ho mai smesso di cantare e l’ho fatto in tutto il mondo, di notte e di giorno, anche trascurando me stesso. Poi è arrivato un messaggio inequivocabile da parte del mio corpo – l’ischemia – e così ho capito di aver preteso troppo”, ha concluso.