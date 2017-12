ROMA – Il flirt tra l’ex tronista Luca Onestini e la modella Ivana Mrazova sembrava pronto a decollare durante il Grande Fratello Vip, ma una volta usciti dalla casa del reality show tutto è cambiato. Se i loro fan speravano in un fidanzamento e tifavano per la nascita della nuova coppia, un post sibillino pubblicato su Instagram l’ex tronista sembra confermare un allontanamento tra i due.

Valentina Gambino su Il Sussidiario.net scrive che dopo la fine del Grande Fratello Vip Luca e Ivana si sono allontanati nonostante la notte di passione nel resort e a dimostrarlo ci sarebbe anche un post pubblicato dall’ex tronista su Instagram che si presta a numerose interpretazioni: “Pensieri … Tanti sogni, tanta voglia di inseguirli.. La mente corre .. dove sei ? Piedi per terra e testa tra le nuvole”. La Gambino scrive:

“Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme oppure no? Dopo l’indiscrezione tra le pagine del settimanale “Chi”, la potenziale coppia non ha confermato e nemmeno smentito. Questo, di fatto, tiene alti i riflettori sul programma anche dopo la sua fine. A distanza di quasi un mese dalla chiusura dei giochi, la Casa del Grande Fratello Vip ha concluso la seconda edizione con la vittoria di Daniele Bossari, la nascita dell’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e la speranza che Luca possa definitivamente conquistare la bella Ivana. Durante le giornate passate nella residenza più spiata di Cinecittà, la modella croata all’epoca fidanzata, ha voluto saggiamente mantenere le distanze dall’affascinante ex tronista, che di contro, veniva fuori da una fortissima delusione d’amore dopo essere stato lasciato in diretta dalla bella Soleil Sorge, ex corteggiatrice che ha voluto separarsi da lui con una triste missiva di poche righe. Dopo i primissimi giorni difficili, per Luca si è aperta una nuova parentesi della sua vita.

Luca e Ivana, vero amore? La coppia mantiene le distanze

Al termine del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha cercato in ogni modo di conquistare il cuore della sua amata Ivana. Dopo che la modella ha ufficializzato di essere tornata single poi, il ragazzo ha creduto che finalmente il suo cuore appartenesse a lui, ed invece… In questi giorni, lo scoop tra le pagine del settimanale “Chi” dava la coppia come ufficialmente fidanzata ma i due hanno proseguito la loro vita distanti, tra un impegno di lavoro e l’altro. Per lui inoltre, si sta palesando anche l’ipotesi di una probabile partecipazione all’Isola dei Famosi 2018 al fianco dell’amico Raffaello Tonon: possibile? Sul web le giovani estimatrici gli hanno suggerito di non accettare e di pensare piuttosto al legame che lo unisce alla Mrazova. Del resto, ci sarà tempo e modo di portare avanti e condividere entrambe le cose, no? Se Luca partisse poi, proprio Ivana avrebbe la reale percezione di una effettiva mancanza oppure, di contro, di un semplice fuoco di paglia. Staremo a vedere come procederà la loro unione, se si svilupperà positivamente o meno”.