ROMA – Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati e innamorati. L’annuncio è arrivato attraverso la rivista Chi dopo un mese di avvistamenti e cuori sospetti scambiati sui social network. Galeotto è stato il Grande Fratello Vip, dove la neo coppia si è conosciuta e dove è nata la loro storia d’amore.

La coppia finalmente ha deciso di uscire allo scoperto e ha annunciato il fidanzamento in una intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, come riportato da Affari Italiani:

“Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana Mrazova”, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne che non ha mai nascosto di aver perso la testa per la modella ceca.

Anche Ivana ha parlato per la prima volta dei suoi sentimenti per Luca Onestini: “Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i trent’anni. E io voglio due figli”.