MILANO – Da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia non si fa che parlare di loro. Ma Luca Onestini e Ivana Mrazova sono o no una coppia? Gli ex finalisti del Grande Fratello Vip trascorrono ormai parecchio tempo insieme e i paparazzi non perdono occasione per scovare indizi sulla loro presunta love story. Ma allora perché non escono allo scoperto?

Secondo quanto riportato dal sito Anticipazioni.tv il gossip non è affatto infondato. Il giornalista Gabriele Parpiglia, autore del Gf Vip, di Verissimo e dell’Isola dei Famosi avrebbe confessato a Silvia Toffanin che i due ex inquilini di Cinecittà stanno insieme e che molto presto arriverà la conferma ufficiale.

Tra l’altro lo stesso Onestini, intervistato da Pomeriggio 5, si è lasciato andare a dichiarazioni abbastanza inequivocabili:

“Ho iniziato questo 2018 alla grande – ha detto – ci sono tanti progetti. Ho avuto già tante soddisfazioni. Sono molto felice… L’amore dà molto felicità. È forse la parte più importante della felicità. Per questo 2018 mi auguro di essere sempre felice e sereno”.

Ma allora che aspettano a dirlo? Sempre secondo il sito Anticipazioni.tv, la ragione sarebbe prettamente economica: la nuova coppia avrebbe concesso l’esclusiva al settimanale Chi e a Verissimo. E per questo sono vincolati a mantenere il segreto.