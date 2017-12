ROMA – Un gesto inaspettato della ex di Luca Onestini, Soleil Sorgè, sta letteralmente facendo impazzire i fan. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe recentemente lasciato un apprezzamento di troppo sul profilo Instagram del suo ex. Il like è stato poi rapidamente rimosso, ma non abbastanza in fretta da passare inosservato.

E’ ancora vivo nella mente dei telespettatori, e non solo, il ricordo della lettera con cui la bella Soleil lasciò in diretta tv il povero Luca Onestini. Senza possibilità di appello, quell’amore nato appena quattro mesi prima dinanzi alle telecamere di Uomini e Donne, finiva sempre in televisione, al Grande Fratello Vip.

Ma ora, dietro a quel gesto imprevisto potrebbe celarsi un colpo di scena. Che la bella Soleil voglia tentare di riavvicinarsi al suo ex? E, se sì, cosa ne pensa il nuovo fidanzato, Marco Cartasegna, per il quale ha mollato Onestini davanti a tutta Italia?

Dal momento che Soleil non è tra i follower dell’ex tronista è plausibile che sia andata di proposito a sbirciare la pagina di Onestini e involontariamente le sia scappato un like. Tant’è che qualcuno ha commentato sarcastico: “Almeno stalkera bene“.

Oltre all’imbarazzo però Soleil Sorgè dovrà fare i conti anche con una nuova rivale. Luca Onestini potrebbe infatti averla già dimenticata con la tenerissima Ivana Mrazova.