Lucia Orlando, gelo a Mattino 5. Riccardo Signoretti: “Ho le foto di Filippo Contri con un’altra”

ROMA – Lucia Orlando ha scoperto di avere le corna in diretta a Mattino Cinque. Infatti, la Orlando ha scoperto da Riccardo Signoretti che Filippo Contri, ex Grande Fratello, è stato avvistato in atteggiamento molto intimi con un'altra donna. Signoretti ha affermato:

“Mi sono arrivate delle foto di Filippo con una ragazza che gli si avvinghiava al collo. Non è una fan, è una che conosco molto bene. Il bacio? Potrebbe esserci stato, le foto usciranno mercoledì”. Lucia, da par suo, evidentemente arrabbiata e tesissima, ha commentato gelida: “Non ne so nulla, aspetterò le foto per giudicare”.