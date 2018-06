ROMA – Appena uscita dalla casa del Grande Fratello anche Lucia Orlando è corsa sui social a gridare il suo amore per Filippo Contri, così come aveva fatto lui la settimana scorsa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Spente le luci della ribalta, sono in molti a chiedersi se la coppia formata dalla commessa romana e dal consulente finanziario durerà anche lontano dalle telecamere. Ma entrambi sembrano, almeno per il momento, parecchio motivati ad approfondire la conoscenza.

Alessia e Filippo sono stati i primi a lasciarsi andare nella casa più spiata d’Italia: già dalla seconda settimana hanno fatto battere il cuore di milioni di telespettatori che in trepidazione, tra gli alti e bassi di Lucia, hanno tifato per la coppia. Al punto che in finale il pubblico ha preferito l’unione più solida e credibile di Alessia Prete e Matteo Gentili.

“Che alla fine ne usciremo insieme”, ha scritto Lucia a Filippo dedicandogli il video di un viaggio in auto e in sottofondo la canzone “Andrà tutto bene” di Nesli, che il suo Filippo ha scelto come colonna sonora del loro amore quando lei era ancora nella casa del Gf.