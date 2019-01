MILANO – Anche Luigi Berlusconi ha una compagna ufficiale. L’ultimogenito dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sembra aver messo la testa a posto e ha deciso di presentare pubblicamente la sua compagna con un servizio su Chi, il settimanale di gossip del gruppo Mondadori diretto da Alfonso Signorini.

Lei si chiama Federica Fumagalli e fa la pr e starebbe per mettersi in proprio e “in tutto questo tempo si è mossa tra le righe senza mai far pesare il proprio cognome o quello del fidanzato”, si legge nel servizio di Valerio Palmieri.

I due sarebbero legati ormai da sette anni. Hanno posato sulle montagne di St. Moritz, in Svizzera, dove la madre di Luigi, Barbara ed Eleonora, Veronica Lario, ha una casa.

“Con Fede volto alto”, è il titolo del servizio dedicato a Luigi e a Federica. E chissà che presto Berlusconi non veda realizzarsi anche un suo desiderio: “C’è Luigi che ancora deve dare vita a dei figli… Con i suoi maschietti spero di avere la possibilità di fare una squadra di calcio in casa” aveva detto l’ex presidente del Consiglio, commentando la gioia per la nascita dell’undicesimo nipote.