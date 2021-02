Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un figlio, lei è incinta al quarto mese: lo scoop di Chi

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un figlio. Lei è incinta al quarto mese. La notizia è stata pubblicata su Chi, in edicola mercoledì 17 febbraio.

Luigi Berlusconi, 32 anni, è figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Federica Fumagalli ha 31 anni. I due si sono sposati lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un figlio

La coppia, che si è laureata alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, che deve il proprio nome al nonno paterno, lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle.

Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione.

Federica Fumagalli incinta al quarto mese: lo scoop di Chi

La coppia ha sempre scelto la riservatezza ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini è in grado di rivelare che Federica è entrata nel quarto mese di gravidanza.

Il matrimonio tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati il 7 ottobre 2020. Il rito religioso si è svolto nellacappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio davanti a pochissimi invitati. La festa si è tenuta nella tenuta di famiglia a Macherio, in Brianza. Non c’era stata nessuna foto pubblicata sui social.

Per i due si era inizialmente parlato di un matrimonio estivo dopo che Chi aveva rivelato della proposta di matrimonio fatta il giorno di Natale da Luigi Berlusconi. Poi, le restrizioni Covid e la positività di Silvio Berlusconi (e parte dei suoi familiari), hanno fatto slittare le nozze in autunno.