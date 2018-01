ROMA – Una nuova fidanzata per Luigi Di Maio. Questo il gossip che impazza dopo che alcuni esponenti del Movimento 5 stelle avrebbero confermato che sì, il loro candidato premier ha trovato l’amore. Dopo la fine della sua storia lo scorso novembre con Silvia Virgulti, esperta di comunicazione della Casaleggio Associati, al fianco di Di Maio ci sarebbe una nuova persona, forse proprio conosciuta ad Alcamo, in Sicilia.

Libero quotidiano scrive infatti che la chiusura della relazione con Silvia Virgulti da parte del candidato premier M5s corrisponde proprio alla sua permanenza ad Alcamo e per questo i rumors vorrebbero che da lì provenga la sua nuova fidanzata:

“Indiscrezioni rosa su Luigi Di Maio e su un suo, presunto, nuovo forte. Secondo quanto si mormora, il candidato premier grillino avrebbe una nuova fiamma ad Alcamo: il nome, però. resta top-secret. Una voce confermata da diversi esponenti pentastellati, i quali affermano che si tratta di una militante del Movimento molto in vista, in gamba e nota in città. Poco tempo fa, Di Maio, ha interrotto la sua relazione con Silvia Virgulti, esperta di comunicazione ingaggiata dalla Casaleggio Associati: la rottura, lo scorso novembre. A questo punto il sospetto si fa concreto: galeotta fu la siciliana Alcamo?”.