ROMA – Luigi Favoloso [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , l’ormai ex compagno di Nina Moric, è stato beccato in un bar di Milano con… Selvaggia Roma. Selvaggia Roma è una ex concorrente di Temptation Island. E i due, svela Dagospia, si sono incontrati in un bar defilato:

“Cosa ci faceva tal Selvaggia Roma, ex cafonalissima partecipante di Temptation Island – fa sapere Dagospia nella rubrica “Milanospia” – con Luigi Mario Favoloso (ex di Nina Moric) l’altro giorno in un bar defilato di Milano? Si mormora che i due si siano rivisti”.