Lykke Li, chi è la nuova fiamma di Brad Pitt

Brad Pitt sarebbe fidanzato “ormai da mesi” con la pop star svedese Lykke Li. La cantante, 35 anni, è una vicina di casa dell’attore 58enne. Per adesso a svelare il segreto è il Sun. Il tabloid inglese riporta la news che i due sono stati visti uno a fianco dell’altra al Mother Wolf. Nuovo ristorante amatissimo dalle celebrity hollywoodiane.

Brad Pitt e Lykke Li stanno insieme?

“Era Lykke, stavano cenando insieme”, ha svelato qualcuno al giornale. Altri hanno aggiunto: “Brad e Lykke sono riusciti a non farsi scoprire proprio perché sono vicini di casa. Per Brad è perfetto avere qualcuno che gli piace che vive così vicino a lui”. Nessuno dei diretti interessati ha però ancora commentato la vicenda e non ci sono scatti che li ritraggono insieme.

Secondo una fonte vicina al tabloid inglese, il loro flirt sarebbe iniziato già a metà del 2021, ma vista la vicinanza delle rispettive abitazioni, i due sarebbero riusciti a mantenerlo segreto, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

Chi è Lykke Li, i suoi successi

Lykke Li è la pop star le cui canzoni sono finite nelle colonne sonore di The Twilight Saga: New Moon (Possibility) e Colpa delle stelle (No One Ever Loved). Come detto è riusciuta a far conoscere la sua musica anche grazie al cinema e alla televisione, una versione remix del brano I’m Good, I’m Gone è stato incluso nella colonna sonora del film Patto di sangue, mentre Until We Bleed, cantata con Kleerup, è stata inserita in un episodio della serie televisiva britannica Misfits. Il suo brano più celebre è I Follow Rivers del 2011, usato più volte anche da Sky Sport in Italia.

La pop star ha un figlio di 6, Dion, avuto dall’ex compagno, il produttore musicale Jeff Bhasker. Nata il18 marzo 1986, ha pubblicato il primo album nel 2008. A questo ne sono seguiti altri 3.